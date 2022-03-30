Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 300 asker, 131 uçak, 131 helikopter ve 605 tankını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 300 asker, 131 uçak, 131 helikopter ve 605 tankını kaybetti

30.03.2022 10:14
Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 300 asker, 131 uçak, 131 helikopter ve 605 tankını kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 300 askerini, 131 uçağını, 131 helikopterini ve 605 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 300 askerini, 131 uçağını, 131 helikopterini ve 605 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-30 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 131 uçak, 131 helikopter, 605 tank, 1723 zırhlı araç, 305 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1184 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 75 yakıt aracı ve 81 insansız hava aracını da kaybetti.????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 300 asker, 131 uçak, 131 helikopter ve 605 tankını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 300 asker, 131 uçak, 131 helikopter ve 605 tankını kaybetti - Son Dakika
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