Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 300 asker, 147 uçak, 134 helikopter ve 647 tankını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 300 asker, 147 uçak, 134 helikopter ve 647 tankını kaybetti

04.04.2022 10:13
Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 300 asker, 147 uçak, 134 helikopter ve 647 tankını kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 300 askerini, 147 uçağını, 134 helikopterini ve 647 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 300 askerini, 147 uçağını, 134 helikopterini ve 647 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-4 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 147 uçak, 134 helikopter, 647 tank, 1844 zırhlı araç, 330 top, 107 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1273 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 92 insansız hava aracını da kaybetti.???

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Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 700 asker, 143 uçak, 131 helikopter ve 625 tankını kaybetti Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 700 asker, 143 uçak, 131 helikopter ve 625 tankını kaybetti

Ukrayna, Asker, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 300 asker, 147 uçak, 134 helikopter ve 647 tankını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 300 asker, 147 uçak, 134 helikopter ve 647 tankını kaybetti - Son Dakika
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