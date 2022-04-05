Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 500 asker, 150 uçak, 134 helikopter ve 676 tankını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 500 asker, 150 uçak, 134 helikopter ve 676 tankını kaybetti

05.04.2022 10:04
Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 500 asker, 150 uçak, 134 helikopter ve 676 tankını kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 500 askerini, 150 uçağını, 134 helikopterini ve 676 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 500 askerini, 150 uçağını, 134 helikopterini ve 676 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-5 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 150 uçak, 134 helikopter, 676 tank, 1858 zırhlı araç, 332 top, 107 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1322 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 94 insansız hava aracını da kaybetti.???

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Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 300 asker, 147 uçak, 134 helikopter ve 647 tankını kaybetti Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 300 asker, 147 uçak, 134 helikopter ve 647 tankını kaybetti

Ukrayna, Asker, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 500 asker, 150 uçak, 134 helikopter ve 676 tankını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 500 asker, 150 uçak, 134 helikopter ve 676 tankını kaybetti - Son Dakika
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