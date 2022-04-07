Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 900 askerini kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 900 askerini kaybetti

07.04.2022 11:04
Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 900 askerini kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 900 askerini, 150 uçağını, 135 helikopterini ve 698 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 900 askerini, 150 uçağını, 135 helikopterini ve 698 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-7 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin 900 asker öldürüldü, Ruslara ait 150 uçak, 135 helikopter, 698 tank, 1891 zırhlı araç, 332 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1358 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 111 insansız hava aracını da kaybetti.???

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Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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