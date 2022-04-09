Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybetti

09.04.2022 10:04
Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-9 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 151 uçak, 136 helikopter, 705 tank, 1895 zırhlı araç, 335 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1363 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 112 insansız hava aracını da kaybetti.???

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Ukrayna, Asker, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybetti - Son Dakika
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