Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 300 asker, 152 uçak, 137 helikopter ve 722 tankını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 300 asker, 152 uçak, 137 helikopter ve 722 tankını kaybetti

10.04.2022 11:40
Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 300 asker, 152 uçak, 137 helikopter ve 722 tankını kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 300 asker, 152 uçak, 137 helikopter ve 722 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 300 asker, 152 uçak, 137 helikopter ve 722 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-10 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 152 uçak, 137 helikopter, 722 tank, 1911 zırhlı araç, 342 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1384 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 112 insansız hava aracını da kaybetti.???

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Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybetti Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybetti

Ukrayna, Asker, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 300 asker, 152 uçak, 137 helikopter ve 722 tankını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 300 asker, 152 uçak, 137 helikopter ve 722 tankını kaybetti - Son Dakika
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