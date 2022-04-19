Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybetti

19.04.2022 10:36
Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-19 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 169 uçak, 150 helikopter, 802 tank, 2 bin 63 zırhlı araç, 386 top, 132 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1495 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 158 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybetti - Son Dakika
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