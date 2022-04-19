Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybetti - Son Dakika

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-19 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 169 uçak, 150 helikopter, 802 tank, 2 bin 63 zırhlı araç, 386 top, 132 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1495 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 158 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.