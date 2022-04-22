Ukrayna: Rus ordusu 21 bin 200 asker, 176 uçak, 153 helikopter ve 838 tankını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 21 bin 200 asker, 176 uçak, 153 helikopter ve 838 tankını kaybetti

22.04.2022 10:22
Ukrayna: Rus ordusu 21 bin 200 asker, 176 uçak, 153 helikopter ve 838 tankını kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun, savaşın başından bu yana 21 bin 200 asker, 176 uçak, 153 helikopter ve 838 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun, savaşın başından bu yana 21 bin 200 asker, 176 uçak, 153 helikopter ve 838 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Nisan tarihlerindeki kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 21 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 176 uçak, 153 helikopter, 838 tank, 2 bin 162 zırhlı araç, 397 top, 138 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1523 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 172 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.???????

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Ukrayna, Asker, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 21 bin 200 asker, 176 uçak, 153 helikopter ve 838 tankını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 21 bin 200 asker, 176 uçak, 153 helikopter ve 838 tankını kaybetti - Son Dakika
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