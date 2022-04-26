Ukrayna: Rus ordusu 22 bin 100 asker, 184 uçak, 154 helikopter ve 918 tankını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 22 bin 100 asker, 184 uçak, 154 helikopter ve 918 tankını kaybetti

26.04.2022 11:36
Ukrayna: Rus ordusu 22 bin 100 asker, 184 uçak, 154 helikopter ve 918 tankını kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 22 bin 100 asker, 184 uçak, 154 helikopter ve 918 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 22 bin 100 asker, 184 uçak, 154 helikopter ve 918 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-26 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 22 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 184 uçak, 154 helikopter, 918 tank, 2 bin 2308 zırhlı araç, 416 top, 149 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1643 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 205 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Ukrayna, Asker, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 22 bin 100 asker, 184 uçak, 154 helikopter ve 918 tankını kaybetti - Son Dakika
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