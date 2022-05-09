Ukrayna: Rus ordusu 25 bin 650 askerini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: Rus ordusu 25 bin 650 askerini kaybetti

09.05.2022 11:54
Ukrayna: Rus ordusu 25 bin 650 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 25 bin 650 asker, 199 uçak, 158 helikopter ve 1145 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 25 bin 650 asker, 199 uçak, 158 helikopter ve 1145 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun 24 Şubat-9 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 150 askerini daha kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 25 bin 650 asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 158 helikopter, 1145 tank, 2 bin 764 zırhlı araç, 513 top, 185 roketatar sistemi ve 87 hava savunma sisteminin imha edildiği vurgulandı.

Rus güçlerinin 1970 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 377 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 94 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu 25 bin 500 askerini kaybetti Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu 25 bin 500 askerini kaybetti Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 25 bini geçti Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 25 bini geçti

Genel Kurmay, Ukrayna, Asker, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 25 bin 650 askerini kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
11:28 Geçim sıkıntısı yaşadığını anlatan genç kız "500 TL ile geçinemiyoruz" dedi, sosyal medya "saçlarının rengini" eleştirdi
11:21 Karayılan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi: PKK'nın Zap sorumlusu Helima Efendak öldürüldü
11:20 Kadın müşteri kuryeyi şikayet etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti
11:18 İkinci el konut satışında fiyatlar tavan yaptı: Yüzde 127'lik dev artış
11:16 Eski sevgilisini eğlence merkezinden kaçırdı, arabaya bindirip saatlerce dövdü: Savcı 16 yıl hapsini istedi
11:15 Nazi konseptli düğün tepkilere neden oldu
11:08 Adana'da dönerciler arasında silahlı çatışma: Seyyar dönerci iki kardeşi taradı
11:00 Davet ederse gezisine katılacak mı? Abdulkadir Selvi'den İmamoğlu'na yanıt geldi
10:55 Nepal, yerel seçimler öncesi sınır kapılarını kapatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 12:01:07. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 25 bin 650 askerini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement