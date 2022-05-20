Ukrayna: Rus ordusu 28 bin 700 askerini, 1263 tankını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 28 bin 700 askerini, 1263 tankını kaybetti

20.05.2022 10:45
Ukrayna: Rus ordusu 28 bin 700 askerini, 1263 tankını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatteki 200 askerle bugüne kadar toplam 28 bin 700 askerini kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatteki 200 askerle bugüne kadar toplam 28 bin 700 askerini kaybettiğini açıkladı.

Başkanlık, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiği belirtildi.

Rus ordusunun bugüne kadar toplam 28 bin 700 askerini kaybettiği ifade edilen açıklamada, Ruslara ait 204 uçak, 168 helikopter, 1263 tank, 3 bin 90 zırhlı araç, 596 top, 200 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerinin 2 bin 162 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 460 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 103 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.???????

Ukrayna'daki saldırılarda 231 yaşamını yitirdi

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırılara başladığı Ukrayna'da Rus saldırıları sonucu bugüne kadar 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu en çok çocuğun Donetsk, Kiev ve Harkiv bölgelerinde öldüğü bilgisi verilen açıklamada, Rus ordusunun bombardımanları neticesinde ülke genelinde 1837 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 172'sinin tamamen yıkıldığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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