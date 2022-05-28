Ukrayna: Rus ordusu 30 bin askerini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: Rus ordusu 30 bin askerini kaybetti

28.05.2022 13:53
Ukrayna: Rus ordusu 30 bin askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte ölen 250 askerle birlikte bugüne kadar 30 bin askerini kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte ölen 250 askerle birlikte bugüne kadar 30 bin askerini kaybettiğini bildirdi.

Başkanlığın resmi internet sitesindeki yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-28 Mayıs döneminde verdiği kayıplara ilişkin rakamlar yayımlandı.

Açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte ölen 250 askerle birlikte bugüne kadar 20 bin askerini kaybettiği belirtilerek, Ruslara ait 207 uçak, 174 helikopter, 1330 tank, 3 bin 258 zırhlı araç, 628 top, 203 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerine ait 2 bin 226 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 503 insansız hava aracının da imha edildiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 116 seyir füzesinin Ukrayna hava savunma birliklerince vurulduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.???????

Ukrayna'daki saldırılarda 242 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna Başsavcılığınca yapılan açıklamada da Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş başlattığı Ukrayna'da Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılar sonucu bugüne kadar 242 çocuğun hayatını kaybettiği, 440 çocuğun ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanlığı, Tragger, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 30 bin askerini kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
13:39 Bu yaz yaşanabilecek orman yangınları için önlemler alındı! Geçen sene 3 olan uçak sayısı bu yıl 20'ye, 39 olan helikopter sayısı 55'e yükseltildi
13:23 Hayaller kır düğünü, gerçekler halı saha! Hayal kırıklığına uğrayan çift mahkemeye başvurup 30 bin TL kazandı
12:37 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
12:22 Erken seçim olabilir mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler" sözleri kafa karıştırdı!
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
12:09 Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 13:58:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu 30 bin askerini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement