Ukrayna: Rus ordusu 335 tank, 49 uçak ve 81 helikopter kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 335 tank, 49 uçak ve 81 helikopter kaybetti

10.03.2022 11:06
Ukrayna: Rus ordusu 335 tank, 49 uçak ve 81 helikopter kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 335 tank, 49 uçak ve 81 helikopter kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 335 tank, 49 uçak ve 81 helikopter kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-10 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Ruslara ait 49 uçak, 81 helikopter, 335 tank, 1105 zırhlı araç, 123 top, 56 roketatar sistemi ve 29 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri ayrıca son 15 günde Ukrayna'da 526 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 335 tank, 49 uçak ve 81 helikopter kaybetti - Son Dakika


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