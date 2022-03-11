Ukrayna: Rus ordusu 353 tank, 57 uçak ve 83 helikopter kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu 353 tank, 57 uçak ve 83 helikopter kaybetti

11.03.2022 11:38
Ukrayna: Rus ordusu 353 tank, 57 uçak ve 83 helikopter kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 353 tank, 57 uçak ve 83 helikopter kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 353 tank, 57 uçak ve 83 helikopter kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-11 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Ruslara ait 57 uçak, 83 helikopter, 353 tank, 1165 zırhlı araç, 125 top, 58 roketatar sistemi ve 31 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri ayrıca son 16 günde Ukrayna'da 558 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu 353 tank, 57 uçak ve 83 helikopter kaybetti - Son Dakika


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