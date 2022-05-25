Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 450 askerini kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 450 askerini kaybetti

25.05.2022 12:00
Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 450 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte 100 asker, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 29 bin 450 askerini kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte 100 asker, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 29 bin 450 askerini kaybettiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat - 25 Mayıs döneminde verdiği kayıplara ilişkin bilgiler yer aldı.

Rus ordusunun son 24 saatte 100 asker, 1 uçak, 11 insansız hava aracı, 3 tank ve 19 zırhlı aracını kaybettiği aktarılan açıklamada, savaşın başlamasından beri ise Rus ordusunun toplam 29 bin 450 askerini kaybettiği, Ruslara ait 206 uçak, 170 helikopter, 1305 tank, 3 bin 213 zırhlı araç, 606 top, 201 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerine ait 2 bin 218 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 491 insansız hava aracının da yitirildiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 112 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca Rus ordusunun ülkenin doğusundaki karadan operasyonlarını desteklemek için havadan saldırılarını arttırdığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.??????

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Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 150, şimdiye kadar 29 bin 200 askerini kaybetti Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 150, şimdiye kadar 29 bin 200 askerini kaybetti
Kaynak: AA

Genel Kurmay, Ukrayna, Asker, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 450 askerini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 450 askerini kaybetti - Son Dakika
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