Ukrayna: Rus ordusu Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladı

31.03.2022 02:35
Ukrayna: Rus ordusu Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladı

Rusya ordusunun, beşinci haftası geride kalan savaşta, Karadeniz kıyısında yer alan ve Kırım'a sınırı olan Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladığı bildirildi.

Rusya ordusunun, beşinci haftası geride kalan savaşta, Karadeniz kıyısında yer alan ve Kırım'a sınırı olan Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladığı bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının 35'inci gününde son durum değerlendirildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyinde geçici olarak işgal edilen topraklarını kontrol etmek için askeri ve sivil bir yönetim oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

Ayrıca ordunun, Herson bölgesinde, Herson Halk Cumhuriyeti adı altında sözde devlet oluşturulması konusunda referandum hazırlıklarına başladığı ifade edildi.

Karadeniz'den "Kalibr" füzeleri ile vurulma tehdidi devam ediyor

Karadeniz'de Kalibr deniz tabanlı seyir füzeleri ile donatılmış gemilerin bulunduğu belirtilen açıklamada, ülkede askeri, sanayi ve lojistik altyapıların bu füzelerle vurulma tehdidinin devam ettiği ifade edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 2014'te ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol Deniz Üssünde, Amiral Makarov adlı firkateynindeki kalibre tipi seyir füzeleri ile ikmalinin tamamlandığı bilgisini paylaştı.

Rus ordusu Ukrayna'nın doğu sol yakasında yoğunlaşıyor

Açıklamada, Ukrayna'nın doğu sol yakasında ek takviye çalışmalarını devam ettiren Rus ordusunun, sabotaj ve keşif faaliyetleri yürütmeye odaklanarak arka güvenliği sağlamak için önlemler almaya yoğunlaştığı bildirildi.

Rus ordusunun Çernigiv şehrini önümüzdeki günlerde ablukaya alma girişiminde bulunacağı ve Kramatorsk ile Pokrovsk yönlerinde bir saldırı gerçekleştirmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Harkov şehrinin abluka faaliyetlerinin sürdüğü anımsatıldı.

Açıklamada, Donetsk bölgesinde Popasna, Rubijna yerleşim birimlerinin ve Mariupol şehrinin kontrolünün ele geçirilmesi için çaba sarf edildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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