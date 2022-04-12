Ukrayna: Rus ordusu sivil yapılara saldırılarını sürdürüyor - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu sivil yapılara saldırılarını sürdürüyor

12.04.2022 16:24
Ukrayna: Rus ordusu sivil yapılara saldırılarını sürdürüyor

Ukraynalı yetkililerin ve resmi kurumların açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus ordusunun Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle hem siviller arasında can kayıplarının hem de hasar gören sivil yapıların sayısı artıyor.

Ukraynalı yetkililerin ve resmi kurumların açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus ordusunun Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle hem siviller arasında can kayıplarının hem de hasar gören sivil yapıların sayısı artıyor.

Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı bölgelerde savaşın neden olduğu yıkımlara yönelik yeni bilgi ve iddialar paylaşılırken ülkenin kuzeydoğusunda özellikle Harkiv'de, güneydoğusunda ise Mariupol'da Rus ordusunun saldırılarını sürdürdüğüne ilişkin bilgiler açıklanıyor.

Harkiv Belediye Başkanı İgor Terekhov, Rus güçlerinin şehre füze ve top saldırılarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

Rus güçlerinin saldırılarında yaklaşık 2 bin konut ve yapının hasar gördüğünü ve yıkıldığını belirten Terekhov, sivil can kayıplarının da arttığını kaydetti.

Terekhov, Rus güçlerinin dün gerçekleştirdiği saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kiev bölgesinde yeni cesetler bulundu

Kiev bölgesine bağlı Buça şehrinin Gavronçina köyündeki ara yollardan birinde bir araçta 2'si çocuk 3'ü kadın 5 kişinin cesedi bulundu.

Kurşun yarası ile hayatlarını kaybeden 5 kişinin mart ortalarında öldürüldüğü belirtildi.

Kiev'e bağlı Borodyanka'da da yıkılan binaların enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı.

Kiev Valisi Aleksandr Pavlyuk, Rusların kontrolündeki dönemde Buça şehrinde hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü geçtiğini bildirdi.

Buça'da kadınlara tecavüz edildiği iddiası

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ludmila Denisova, Rus güçlerinin kontrolünde bulunduğu sırada Buça'da 14 ila 24 yaşlarındaki 25 kız çocuğu ve kadının sürekli tecavüze maruz kaldığını iddia etti.

Kadınların Ruslar tarafından bir bodrumda tutulduğunu belirten Denisova, onlardan 9'unun hamile kaldığını öne sürdü.

Denisova, Luhansk'a bağlı Severodonetsk kentinde ihtiyaç sahiplerine ve yatalak hastalara gıda ve hijyen ürünleri dağıtan yardım merkezinin Rus güçlerinin saldırısına uğradığını bildirdi.

Denisova, 8 mermi isabet eden merkezin duvarlarının yıkılarak kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Mayın tehlikesi sürüyor

Ukrayna ordusu, tekrar kontrolü sağladığı bölgelerde mayın temizleme çalışması yürütüyor olsa da mayın tehlikesi sürüyor.

Çernigiv'de 64 yaşındaki bir sivil, kullandığı aracın mayına denk gelmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Mariupol'a kimyasal saldırı iddiası

Ukrayna'nın Özel Harekat Taburu Azak, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol'a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını duyurmuştu.

Azak'tan yapılan bir diğer açıklamada, zehirli maddeden etkilenen kişilerin durumunun iyi olduğu, maddenin atıldığı bölgenin insanların bulunduğu yerden biraz uzak olduğu için az etki yaptığı belirtildi.

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Mariupol, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu sivil yapılara saldırılarını sürdürüyor - Son Dakika


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