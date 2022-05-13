Ukrayna: Rus ordusu son 24 saatte 250 asker kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu son 24 saatte 250 asker kaybetti

13.05.2022 12:10
Ukrayna: Rus ordusu son 24 saatte 250 asker kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte 250 askerini daha kaybettiğini, savaşta ölen Rus asker sayısının 26 bin 900'e ulaştığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte 250 askerini daha kaybettiğini, savaşta ölen Rus asker sayısının 26 bin 900'e ulaştığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre son 24 saatte Rus ordusu 250 askerini daha kaybetti ve bu kayıplar daha çok Donetsk'e bağlı Kurahove şehri yönündeki çatışmalarda yaşandı.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 26 bin 900 asker kaybettiği ve Ruslara ait 200 uçak, 162 helikopter, 1205 tank, 2 bin 900 zırhlı araç, 542 top, 193 roketatar sistemi ve 88 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rus güçlerinin 2042 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 405 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 95 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.????????

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Ukrayna: Rus ordusu 26 bin 650 askerini, 1195 tankını kaybetti Ukrayna: Rus ordusu 26 bin 650 askerini, 1195 tankını kaybetti

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Asker, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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