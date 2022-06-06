Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 100, şimdiye kadar ise 31 bin 250 askerini kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 100, şimdiye kadar ise 31 bin 250 askerini kaybetti

06.06.2022 13:06
Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 100, şimdiye kadar ise 31 bin 250 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 100 asker, savaşın başlamasından bu yana ise 31 bin 250 askerini kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 100 asker, savaşın başlamasından bu yana ise 31 bin 250 askerini kaybettiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-6 Haziran döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamada, Rus ordusunun son bir günde 100 asker, 3 insansız hava aracı, 1 uçak, 1 helikopter, 5 tank, 4 top ve 8 zırhlı aracını kaybettiği, Ruslara ait 1 hava savunma sistemi ile 3 seyir füzesinin de imha edildiği kaydedildi.

Savaşın başlamasından bu yana ise Rus ordusunun toplam 31 bin 250 askerini kaybettiği, Ruslara ait 211 uçak, 176 helikopter, 1386 tank, 3 bin 400 zırhlı araç, 690 top, 207 roketatar ve 96 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtilen açıklamada, Rus güçlerine ait 2 bin 395 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 551 insansız hava aracının da yitirildiği ifade edildi. Ayrıca Rusların fırlattığı 125 seyir füzesi ile 96 hava savunma sisteminin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca Slavyansk yönünde saldırılarını sürdüren Rus birliklerinin en çok kaybını bu bölgede verdiği kaydedilirken, Rus ordusunun Slobojanskiy ve Donetsk yönlerinde uzaktan ateş etmeye devam ettiği, Harkiv yönünde savunmaya geçtiği, Liman yönünde ise Svyatogirsk kasabasına saldırılarını sürdürdüğü vurgulandı.

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada da Rus ordusunun son bir günde Donetsk bölgesindeki 7 kasabaya çoklu roket sistemini de kullanarak 11 kez saldırı düzenlediği kaydedilirken, henüz sayısı bilinmeyen ölen ve yaralananların olduğu bu saldırı sonucunda 26 bina ve 10 evin yıkıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 100, şimdiye kadar ise 31 bin 250 askerini kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 100, şimdiye kadar ise 31 bin 250 askerini kaybetti - Son Dakika
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