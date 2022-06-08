Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 140, toplamda 31 bin 500 askerini kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 140, toplamda 31 bin 500 askerini kaybetti

08.06.2022 13:33
Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 140, toplamda 31 bin 500 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 140 asker, savaşın başlamasından bu yana ise 31 bin 500 askerini kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 140 asker, savaşın başlamasından bu yana ise 31 bin 500 askerini kaybettiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-8 Haziran döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamaya göre, Rus ordusu son bir günde 140 asker, 6 insansız hava aracı, 1 helikopter, 3 tank, 9 top, 6 roketatar ve 13 zırhlı aracını kaybetti.

Rusya, savaşın başlamasından bu yana toplamda 31 bin 500 askerini yitirirken, Ruslara ait 212 uçak, 178 helikopter, 1393 tank, 3 bin 429 zırhlı araç, 703 top, 213 roketatar ve 96 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçlerine ait 2 bin 406 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 559 insansız hava aracı etkisiz hale getirilirken Rusların fırlattığı 125 seyir füzesi, Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildi.

Açıklamada ayrıca, Severedonetsk yönünde çatışmaların sürdüğü, Slavyansk yönünde taktik durumunu iyileştirmek için saldırılarını sürdüren Rus birliklerinin en çok kaybı bu bölgede verdiği bildirildi.

Rus ordusunun Bahmutska yönündeki yerleşim alanlarına uzaktan ateş etmeye devam ettiği, Harkiv yönünde ele geçirdiği bölgeleri tutmaya çalıştığı vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 140, toplamda 31 bin 500 askerini kaybetti - Son Dakika

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