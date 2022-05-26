Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 150, bugüne kadar 29 bin 600 askerini kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 150, bugüne kadar 29 bin 600 askerini kaybetti

26.05.2022 11:57
Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 150, bugüne kadar 29 bin 600 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 150 asker, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 29 bin 600 askerini kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 150 asker, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 29 bin 600 askerini kaybettiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-26 Mayıs döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Rus ordusunun son bir günde 150 asker, 11 insansız hava aracı, 10 tank ve 22 zırhlı aracını kaybettiği aktarılan açıklamada, savaşın başlamasından beri ise Rus ordusunun toplam 29 bin 600 askerini kaybettiği, Ruslara ait 206 uçak, 170 helikopter, 1315 tank, 3 bin 235 zırhlı araç, 617 top, 201 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Rus güçlerine ait 2 bin 225 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 502 insansız hava aracının da yitirildiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 114 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 450 askerini kaybetti Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 450 askerini kaybetti
Kaynak: AA

Genel Kurmay, Ukrayna, Asker, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 150, bugüne kadar 29 bin 600 askerini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu son bir günde 150, bugüne kadar 29 bin 600 askerini kaybetti - Son Dakika
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