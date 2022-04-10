Ukrayna: Rus ordusu tarafından alıkonulan tahliye otobüsleri serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: Rus ordusu tarafından alıkonulan tahliye otobüsleri serbest bırakıldı

10.04.2022 01:09
Ukrayna: Rus ordusu tarafından alıkonulan tahliye otobüsleri serbest bırakıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus ordusu tarafından 529 yolcusuyla alıkonulan tahliye otobüslerinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus ordusu tarafından 529 yolcusuyla alıkonulan tahliye otobüslerinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Melitopol kentinde işgalci Rus güçlerinin alıkoyduğu tahliye otobüslerin serbest bırakıldığını ve böylece 529 yolcunun tahliyesinin mümkün olduğunu belirtti.

Zaporijya bölgesindeki Berdyansk, Tokmak ve Energodar kentlerinde kararlaştırılan güzergahlarda tahliye çalışmaları için izin alamadıklarını anımsatan Vereşçuk, bu şehirlere vatandaşların tahliyesi için yarın tekrar ulaşmaya çalışacaklarını ifade etti.

Vereşçuk, son 24 saatte, insani koridorlar aracılığıyla Mariupol ve Berdyansk'tan Zaporijya'ya kendi vasıtaları ve tahliye otobüsleriyle 3 bin 425 kişinin ulaştığını ve Luhansk bölgesindeki Lisiçansk, Severodonetsk, Rubijnoye, Kreminna ve Popasnaya şehirlerinden 578 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

YORUMLAR
500
Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 10 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 10 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı Ukrayna: Cuma günü 6 bin 665 sivil güvenli bölgelere tahliye edildi Ukrayna: Cuma günü 6 bin 665 sivil güvenli bölgelere tahliye edildi

Başbakan Yardımcısı, Telegram, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus ordusu tarafından alıkonulan tahliye otobüsleri serbest bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için yeni bir isim gündemde: Haşim Kılıç
00:57 Zehra Güneş'in paylaşımına yorum yağdı: Burcu Özberk'le akrabalık var mı?
00:30 Rıdvan Dilmen, Valerien Ismael'i yeni Fatih Terim ilan etti
23:40 Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen adam kendini savundu: Atıma tımar yapıyordum
23:35 Ders niteliğinde bölüm! Gönül Dağı dizisinde Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi
23:32 Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
23:31 Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
23:22 Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 01:15:24. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna: Rus ordusu tarafından alıkonulan tahliye otobüsleri serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement