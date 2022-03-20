Ukrayna Rus ordusuna ait konvoyu imha etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Rus ordusuna ait konvoyu imha etti

20.03.2022 16:55

- Ukrayna Rus ordusuna ait konvoyu imha etti Ukrayna'nın Harkov kentinde, Rus ordusuna ait askeri zırhlı araçlardan oluşan konvoy imha edildi.

- Ukrayna Rus ordusuna ait konvoyu imha etti

KİEV - Ukrayna'nın Harkov kentinde, Rus ordusuna ait askeri zırhlı araçlardan oluşan konvoy imha edildi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Ukrayna'nın Harkov bölgesine bağlı Dergaçi kentinde konuşlanan Rus ordusuna ait konvoy, Ukrayna askerleri tarafından imha edildi. Operasyon sonrası konvoyun vurulduğu noktaya gelen Ukraynalı askerler, imha edilen zırhlı araçları görüntüledi. Hayatını kaybeden ve yaralanan Rus askerlerine ilişkin açıklama yapılmadı. Harkov'da çatışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ukrayna Rus ordusuna ait konvoyu imha etti
Ukrayna Rus ordusuna ait konvoyu imha etti
Ukrayna Rus ordusuna ait konvoyu imha etti

YORUMLAR
500
Rusya, Ukrayna ordusuna ait askeri araçları imha etti Rusya, Ukrayna ordusuna ait askeri araçları imha etti Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Rus ordusuna ait konvoyu imha etti - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında ceket giydi! Tartışmaların odağında kaldı
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
16:12 İstanbul'da AVM'de tüfekle çldürülen Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
15:49 Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı
15:46 Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 17:19:52. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Rus ordusuna ait konvoyu imha etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement