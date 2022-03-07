Ukrayna, Rus ordusuna ait yakıt ikmal konvoyunu imha etti - Son Dakika
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Ukrayna, Rus ordusuna ait yakıt ikmal konvoyunu imha etti

07.03.2022 19:54

Ukrayna ordusu, Rusya ordusuna yakıt ikmali yapan konvoydaki araçları imha etti.

Ukrayna ordusu, Rusya ordusuna yakıt ikmali yapan konvoydaki araçları imha etti.

Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait konvoyları hedef almaya devam ediyor. Rus ordusuna yakıt ikmali sağlayan konvoy, Çernihiv bölgesinde yer alan Pryluky'da Ukrayna ordusu tarafından imha edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, konvoydaki araçların tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna, Rus ordusuna ait yakıt ikmal konvoyunu imha etti
Ukrayna, Rus ordusuna ait yakıt ikmal konvoyunu imha etti
Ukrayna, Rus ordusuna ait yakıt ikmal konvoyunu imha etti

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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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