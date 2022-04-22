Ukrayna: "Rus ordusundan 21 bin 200 asker hayatını kaybetti" - Son Dakika
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Ukrayna: "Rus ordusundan 21 bin 200 asker hayatını kaybetti"

22.04.2022 11:19
Ukrayna: "Rus ordusundan 21 bin 200 asker hayatını kaybetti"

Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 58 gündür sürdüren Rus ordusunda bugüne kadar 21 bin 200 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 58 gündür sürdüren Rus ordusunda bugüne kadar 21 bin 200 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Nisan arasındaki kayıplarına dair bilgi verildi. Açıklamada, Rus ordusunda 21 bin 200 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Rusya'nın ayrıca 838 tank, 2 bin 162 zırhlı araç, 138 çoklu roketatar sistemi, 69 hava savunma sistemi, 176 uçak ve 153 helikopterinin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 8 gemi-tekne, 76 yakıt aracı, 172 insansız hava aracını da kaybettiği aktarıldı.

(İHA)

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Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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