Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha havaya uçurdu - Son Dakika
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Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha havaya uçurdu

15.05.2022 23:29

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi'ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi'ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla bir köprüyü daha yıktı. Ukrayna, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi'ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

(İHA)

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Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha havaya uçurdu - Son Dakika
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