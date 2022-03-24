Ukrayna, Rus ordusunun 29 günlük kaybını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, Rus ordusunun 29 günlük kaybını açıkladı

24.03.2022 13:32
Ukrayna, Rus ordusunun 29 günlük kaybını açıkladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın 5 bin 800 personel kaybettiği ve 530 tank, bin 597 zırhlı askeri araç, 280 topçu atış sistemi gibi pek çok ekipmanın imha edildiği kaydedildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın 5 bin 800 personel kaybettiği ve 530 tank, bin 597 zırhlı askeri araç, 280 topçu atış sistemi gibi pek çok ekipmanın imha edildiği kaydedildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 29 gündür devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada 24 Şubat - 24 Mart tarihleri arasında Rusya'nın 15 bin 800 personel kaybettiği belirtilirken, ayrıca 530 tank, bin 597 zırhlı askeri araç, 280 topçu atış sistemi, 82 çoklu roketatar sistemi, 47 hava savunma sistemi, 108 uçak, 124 helikopter, 50 insansız hava aracı, bin 33 otomobil, 72 yakıt ikmal tankeri, 4 gemi ve 16 özel askeri ekipmanın da imha edildiği açıklandı.

(Bekir Keskin/İHA)

YORUMLAR
500
Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar! Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar! Ukrayna ordusundan bir hamle geldi! İşgal altındaki Rus gemisini vurdular Ukrayna ordusundan bir hamle geldi! İşgal altındaki Rus gemisini vurdular Zelenski, Biden'dan Abramovich'in yaptırım listesine alınmamasını istedi! Zelenski, Biden'dan Abramovich'in yaptırım listesine alınmamasını istedi!

Tragger, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rus ordusunun 29 günlük kaybını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Marketten et çalmaya teşebbüsten yargılanan balerin Evlin Avidor'a 10 ay hapis cezası verildi
13:36 Ekipleri harekete geçiren ihbar! Engelli çocuk polisi arayıp "Annemi öldürdüm" dedi
13:34 Güngören'de ağızlığı olmadan gezdirilen pitbull, ısırdığı gençten güçlükle ayırıldı!
13:16 Kaza mı, suikast mi? Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor!
12:18 İSKİ Genel Müdürü Mermutlu'da zam istedi: Bu fiyatlara satarak her ay 500 milyon lira açık veriyoruz
12:59 İBB ile Bakanlık arasında zam tartışması! İBB akaryakıt zamlarını işaret ediyor, Bakanlık 'çok yüksek zam isteniyor' diyor!
12:51 NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu!
12:50 AK Partili Bilen ile TİP'li Kadıgil arasında "edepsiz-haddini bil" kavgası!
12:46 Elif Çakal'ın ölümüyle suçlanan arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti
12:32 Komşusunu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı! Pompalı tüfekle öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 13:51:01. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rus ordusunun 29 günlük kaybını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement