Ukrayna, Rus ordusunun 374 tank, 74 uçak ve 86 helikopteri kaybettiğini açıkladı - Son Dakika
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Ukrayna, Rus ordusunun 374 tank, 74 uçak ve 86 helikopteri kaybettiğini açıkladı

13.03.2022 10:58
Ukrayna, Rus ordusunun 374 tank, 74 uçak ve 86 helikopteri kaybettiğini açıkladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkesine saldırı gerçekleştiren Rus ordusundan 12 binden fazla askerin öldürüldüğü, 374 tank, 74 uçak ve 86 helikopterin imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkesine saldırı gerçekleştiren Rus ordusundan 12 binden fazla askerin öldürüldüğü, 374 tank, 74 uçak ve 86 helikopterin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Mart arasındaki kayıplarıyla ilgili veriler paylaşıldı.

Buna göre, Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 374 tank, 74 uçak, 86 helikopter, 1226 zırhlı araç, 140 top, 62 roketatar sistemi, 34 hava savunma sistemi ve 600 araç imha edildi.

Ayrıca Rus ordusu 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da başlattığı savaşta 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 insansız hava aracı (İHA) kaybetti.

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Saldırı, Ukrayna, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rus ordusunun 374 tank, 74 uçak ve 86 helikopteri kaybettiğini açıkladı - Son Dakika


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