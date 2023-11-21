 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna, Rus ordusunun moral konserini HIMARS roketleriyle hedef aldı - Son Dakika

Ukrayna, Rus ordusunun moral konserini HIMARS roketleriyle hedef aldı

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde, Rus ordusunun konserine Ukrayna ordusu tarafından saldırı düzenlendi. ABD yapımı HIMARS roket sistemiyle gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda Rus askerinin öldüğü öne sürüldü.

21.11.2023 - 21:55,  Güncelleme: 22:13
Abone Ol

Ukrayna ordusu, Rus işgali altındaki toprağı Donetsk'te bulunan, Rus askerlerinin olduğu konser salonunu vurdu. İki gün önce yapılan saldırının ortaya çıkan görüntülerinde, salondaki kaos anları gün yüzüne çıktı.

HIMARS ROKETİYLE VURDULAR

Donetsk'teki Rus ordusu konserinin 2 gün önce, Ukrayna'nın ABD'den temin ettiği HIMARS roket sistemi ile vurulduğu bildirildi. Bölgedeki kaynaklara göre konser salonunda bulunan çok sayıda Rus askeri, HIMARS saldırısında öldü.

Ukrayna, Rus ordusunun konserini HIMARS roketleriyle vurdu

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan saldırının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Rus askerlerinin sahnedeki müzisyeni dinlediği anlarda HIMARS roketinin binaya isabet ettiği görüldü.

Ukrayna, Rus ordusunun konserini HIMARS roketleriyle vurdu
HIMARS roket sistemi

HIMARS ROKET SİSTEMİ

HIMARS, M142 standart ABD ordusunun orta taktik araç kamyon üzerine eklemlenmiş bir hafif çoklu roketatar sistemidir. ABD, 2022 şubat ayından bu yana Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya HIMARS roket sistemi temin etmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Uluslararası İlişkiler

Ukrayna, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Uluslararası İlişkiler Ukrayna, Rus ordusunun moral konserini HIMARS roketleriyle hedef aldı - Son Dakika


Son Dakika
21:55 Ukrayna, Rus ordusunun moral konserini HIMARS roketleriyle hedef aldı
21:46 Ümit Milliler, Norveç'i Alanya'da rahat geçti
21:46 Binance CEO'su Changpeng Zhao, istifa etmeyi kabul etti
21:34 Hedef grup liderliği! İşte Galler-Türkiye maçındaki ilk 11'ler
21:27 Sürekli bayılan Dilan Polat hamile mi? Sosyal medya fenomeni arkadaşı Canan Toprak iddiaları yalanladı
21:00 Vefat eden annesinin altınları yıkamaya verdiği halının içinden çıktı
20:53 Alman fenomenden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
20:30 Türkiye-Cezayir arasındaki LNG anlaşması 2027'ye kadar uzatıldı
19:18 TBMM Genel Kurulu'nda gergin anlar! MHP'li Celal Adan'dan özür bekleyen HEDEP'liler oturma eylemi yaptı
18:53 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den hükümete esir takası eleştirisi: Bu anlaşma bize felaket getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2023 22:46:04. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rus ordusunun moral konserini HIMARS roketleriyle hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement