Ukrayna, Rus ordusunun moral konserini HIMARS roketleriyle hedef aldı

Ukrayna ordusu, Rus işgali altındaki toprağı Donetsk'te bulunan, Rus askerlerinin olduğu konser salonunu vurdu. İki gün önce yapılan saldırının ortaya çıkan görüntülerinde, salondaki kaos anları gün yüzüne çıktı.

HIMARS ROKETİYLE VURDULAR

Donetsk'teki Rus ordusu konserinin 2 gün önce, Ukrayna'nın ABD'den temin ettiği HIMARS roket sistemi ile vurulduğu bildirildi. Bölgedeki kaynaklara göre konser salonunda bulunan çok sayıda Rus askeri, HIMARS saldırısında öldü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan saldırının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Rus askerlerinin sahnedeki müzisyeni dinlediği anlarda HIMARS roketinin binaya isabet ettiği görüldü.

HIMARS roket sistemi

HIMARS ROKET SİSTEMİ

HIMARS, M142 standart ABD ordusunun orta taktik araç kamyon üzerine eklemlenmiş bir hafif çoklu roketatar sistemidir. ABD, 2022 şubat ayından bu yana Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya HIMARS roket sistemi temin etmişti.