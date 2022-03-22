Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi - Son Dakika
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Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi

22.03.2022 12:44
Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sonrası harabeye dönen kentlerin uydudan çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sonrası harabeye dönen kentlerin uydudan çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı 27. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın birçok bölgesini hedef alan Rusya'nın meydana getirdiği yıkım uydudan görüntülendi. Savaşın vurduğu Irpin'den paylaşılan görüntülerde, yükselen dumanlar ve zarar gören yapılar objektiflere yansırken, Antonov Havaalanı'nın batısında da hasar gören binalar görüntülendi. Çernihiv'in kuzeydoğusundaki Novoselivka'da Rus bombardımanları sonrası harabeye dönen yapılar ile yine Çernihiv'de hedef alınan ve ardından patlamaların yaşandığı bir petrol depolama tesisinden yükselen siyah dumanlar uydu fotoğraflarında görüldü.

(İHA)

Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi
Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi
Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi
Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi
Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi
Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası hasar gören Mariupol kenti görüntülendi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası hasar gören Mariupol kenti görüntülendi Rusya'nın saldırısı sonrası Harkov'daki yıkım görüntülendi Rusya'nın saldırısı sonrası Harkov'daki yıkım görüntülendi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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