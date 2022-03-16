Ukrayna: Rus savaş gemileri Odessa kıyılarına ateş açtı - Son Dakika
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Ukrayna: Rus savaş gemileri Odessa kıyılarına ateş açtı

16.03.2022 06:14
Ukrayna: Rus savaş gemileri Odessa kıyılarına ateş açtı

Ukrayna'da savaş başlatan Rusya Federasyonu'na ait deniz kuvvetlerince Odessa bölgesindeki kıyılara ateş açıldığı bildirildi.

Ukrayna'da savaş başlatan Rusya Federasyonu'na ait deniz kuvvetlerince Odessa bölgesindeki kıyılara ateş açıldığı bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 03: 00 civarında Rus savaş gemilerinin, Odessa kıyılarına yönelik saldırı düzenlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rus işgalciler, gemilerden, Tuzla köyü yakınlarındaki Odessa bölgesindeki Ukrayna kıyılarına roket ve topçu atışlarına başladı."

Gemilerin uzak mesafeden büyük miktarda mühimmat ateşledikleri bilgisini paylaşan Geraşenko, "Asker çıkarma girişimi olmadı." dedi.

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Kaynak: AA

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