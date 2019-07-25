Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Rus tankerine el koydu
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Ukrayna, Rus tankerine el koydu

2 saat önce

Ukrayna, Kerç Boğazı'nda bir Rus tankerine el koyduğunu duyurdu.

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Ukrayna, Kerç Boğazı'nda bir Rus tankerine el koyduğunu duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden (SBU) yapılan açıklamada, 'Karadeniz'de Kasım 2018'de Ukrayna savaş gemilerinin ele geçirilmesi operasyonunda kullanıldığı' iddia edilen 'NEYMA' isimli Rus tankerine el konulduğu bildirildi.

SBU'dan yapılan açıklamada, "Rusya Güvenlik Servisi sınır birliklerine bağlı askerler, uluslararası deniz hukukunu ihlal edeerek ve silah kullanarak, NEYMA adlı tankerle, Ukrayna askeri gemilerinin Kerç Boğazı'ndaki Kerç-Yenikalskiy Kanalı'ndan geçişlerini engellediler" denildi.

Rusya'nın, 'yasa dışı faaliyetlerini gizlemek' için NEYMA isimli tankerin ismini 'NIKA SPIRIT' olarak değiştirdiğinin tespit edildiği öne sürülen açıklamada, el konulan tankerde arama yapıldığı ve mürettebatın sorguya çekildiği belirtildi.

Rusya, 25 Kasım 2018 tarihinde Azak Denizi'nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna gemisine el koymuş ve 24 Ukraynalı denizciyi tutuklamıştı.


Ukrayna, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:38 Kaynak: DHA
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