Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu
9 dakika önce
Ukrayna, Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.
Ukrayna Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:43 Kaynak: AA
, Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.
Ukrayna Güvenlik Hizmetinden yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Rusya
'ya ait "Neyma" tankerini alıkoyduğu bildirildi.
Açıklamada, tankerin, Ukrayna savaş gemilerinin Kerç Boğazı'nda geçişini engellediği kaydedildi.
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