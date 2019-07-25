Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu
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Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu

9 dakika önce

Ukrayna, Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.

Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu, System.String[]
Ukrayna, Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.
Ukrayna Güvenlik Hizmetinden yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Rusya'ya ait "Neyma" tankerini alıkoyduğu bildirildi.
Açıklamada, tankerin, Ukrayna savaş gemilerinin Kerç Boğazı'nda geçişini engellediği kaydedildi.
Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:43 Kaynak: AA
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