Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu
56 dakika önce
Ukrayna, Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.
Ukrayna
, Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:47
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