Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu
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Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu

56 dakika önce

Ukrayna, Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.

Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu, System.String[]
Ukrayna, Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.
Ukrayna, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:47 
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