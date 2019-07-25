Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu
2 saat önce
Ukrayna, Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.
Ukrayna
, Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47
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