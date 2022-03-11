Ukrayna, Rus tankının imha edildiği görüntüleri yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, Rus tankının imha edildiği görüntüleri yayınladı

11.03.2022 17:59

Ukrayna Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Rus ordusuna ait tankın imha ediliş görüntüsünü yayınladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Rus ordusuna ait tankın imha ediliş görüntüsünü yayınladı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 16. gününde devam ediyor. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanılan sıcak çatışmalar iki tarafında askeri araç ve personel kaybına sebep oluyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna ait bir tankın imha ediliş görüntüsünü yayınladı. Sosyal medya hesaplarından imha görüntülerini yayınlayan Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Tek atış tek isabet. Tüm tankçılar bu prensiple çalışıyor. Yaşasın Ukrayna, kazanacağız" açıklamasında bulundu.

(Bekir Keskin/ İHA)

YORUMLAR
500
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus Ordusu'nun kayıplarını açıkladı Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus Ordusu'nun kayıplarını açıkladı

Ukrayna, Rusya, Medya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rus tankının imha edildiği görüntüleri yayınladı - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Chelsea'ye talip olan iş insanı Muhsin Bayrak'tan yeni açıklama geldi: "Kulübü satın alabilirsiniz" dediler
19:10 Zelenski paylaştığı videoda net konuştu: Daha ne kadar zaman savaşacağımızı bilmiyoruz, ancak kazanacağımızı biliyoruz
18:38 MHK'den çok konuşulacak yeni kararlar yolda! Hakem Ümit Öztürk'ün de görevine son verilecek
18:34 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, Instagram'ı yasakladı
18:20 Sedef Kabaş'tan cezaevi çıkışı ilk açıklama: Hakaret kastı olmadan bir atasözü kullandım
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 19:38:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rus tankının imha edildiği görüntüleri yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement