Ukrayna, Rus tankının imha edildiği görüntüleri yayınladı - Son Dakika

Ukrayna Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Rus ordusuna ait tankın imha ediliş görüntüsünü yayınladı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 16. gününde devam ediyor. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanılan sıcak çatışmalar iki tarafında askeri araç ve personel kaybına sebep oluyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna ait bir tankın imha ediliş görüntüsünü yayınladı. Sosyal medya hesaplarından imha görüntülerini yayınlayan Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Tek atış tek isabet. Tüm tankçılar bu prensiple çalışıyor. Yaşasın Ukrayna, kazanacağız" açıklamasında bulundu.

(Bekir Keskin/ İHA)