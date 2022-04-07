Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı - Son Dakika
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Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı

07.04.2022 02:43
Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı

- Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı Ukrayna ordusu, kırsalda konuşlanan Rus tankının tek atışla imha edildiği görüntüleri yayınladı.

- Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı

KİEV - Ukrayna ordusu, kırsalda konuşlanan Rus tankının tek atışla imha edildiği görüntüleri yayınladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 43. güne girdi. Rusya, işgal ettiği Ukrayna'da kayıplar vermeye devam ediyor.

Ukrayna basınına düşen görüntülerde kırsalda bekleyen Rus tankının imha ediliş anları görülüyor. Anti-tank füzesi isabet eden tank anında alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Rus ordusunun 24 Şubat - 6 Nisan arasındaki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, 18 bin 600 Rus askerinin öldüğü ve 684 tank ile 1861 askeri zırhlı aracın imha edildiği ifade edildi.

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Ukrayna'da imha edilen Rus tankları görüntülendi Ukrayna'da imha edilen Rus tankları görüntülendi Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi' Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi'

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı - Son Dakika


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