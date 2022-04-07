Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı - Son Dakika
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Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı

07.04.2022 09:42

Ukrayna ordusu, kırsalda konuşlanan Rus tankının tek atışla imha edildiği görüntüleri yayınladı.

Ukrayna ordusu, kırsalda konuşlanan Rus tankının tek atışla imha edildiği görüntüleri yayınladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 43. güne girdi. Rusya, işgal ettiği Ukrayna'da kayıplar vermeye devam ediyor.

Ukrayna basınına düşen görüntülerde kırsalda bekleyen Rus tankının imha ediliş anları görülüyor. Anti-tank füzesi isabet eden tank anında alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Rus ordusunun 24 Şubat - 6 Nisan arasındaki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, 18 bin 600 Rus askerinin öldüğü ve 684 tank ile 1861 askeri zırhlı aracın imha edildiği ifade edildi.

(Bekir Keskin-İHA)

Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı
Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı

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Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı Ukrayna, Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı Çeçen askerlerin yaralı arkadaşlarını çatışma alanından kurtarma anları kameralara yansıdı! Çeçen askerlerin yaralı arkadaşlarını çatışma alanından kurtarma anları kameralara yansıdı!

Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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