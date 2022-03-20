Ukrayna, Rus tanklarını imha etti - Son Dakika
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Ukrayna, Rus tanklarını imha etti

20.03.2022 12:50

- Ukrayna, Rus tanklarını imha etti Ukrayna ordusuna bağlı Azov taburu, Rus ordusuna ait tankların yakın mesafeden imha edildiği görüntüleri yayınladı.

- Ukrayna, Rus tanklarını imha etti

KİEV - Ukrayna ordusuna bağlı Azov taburu, Rus ordusuna ait tankların yakın mesafeden imha edildiği görüntüleri yayınladı.

Rusya ile Ukrayna'nın arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 25 gündür devam ediyor. Ukrayna ordusuna bağlı Azov taburu Rus tanklarının imha edildiği anları yayınladı. Ukrayna ordusuna ait tankın kamerasına yansıyan görüntülerde, Rus tanklarının patlama anları görüldü.

Ukrayna, Rus tanklarını imha etti
Ukrayna, Rus tanklarını imha etti
Ukrayna, Rus tanklarını imha etti

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Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rus tanklarını imha etti - Son Dakika


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