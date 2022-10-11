Ukrayna: Rus uçakları, Hazar Denizi bölgesinden Ukrayna'ya füze fırlattı - Son Dakika
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Ukrayna: Rus uçakları, Hazar Denizi bölgesinden Ukrayna'ya füze fırlattı

11.10.2022 13:24
Ukrayna: Rus uçakları, Hazar Denizi bölgesinden Ukrayna'ya füze fırlattı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Hazar Denizi bölgesindeki Rus uçaklarından Ukrayna'ya füze fırlatıldığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Hazar Denizi bölgesindeki Rus uçaklarından Ukrayna'ya füze fırlatıldığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, sabah saatlerinde Hazar Denizi bölgesindeki "Tu-95" ve "Tu-160" tipli Rus füze taşıyıcı uçaklardan Ukrayna'ya "?-101" ve "?-555" tipli füzeler fırlatıldığı iddia edildi.

Açıklamada, füzelerden 4'ünün Ukrayna hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Saldırı tehlikesinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, vatandaşlara "sığınaklarda kalma" çağrısı yapıldı.

Rus güçler, İran üretimi İHA'ları Belarus'tan fırlatıyor

Genelkurmay Başkanlığının bir diğer açıklamasında da Rus güçlerinin, Ukrayna'da saldırılarda kullandığı İran üretimi Şahid kamikaze İHA'ların Belarus'tan havalandığı bildirildi.

Açıklamada, Belarus'un saldırı gerçekleştiren Rus güçlere malzeme, araç ve mühimmat sağladığı öne sürüldü.

Lviv'e de füze fırlatıldı

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine de Rus güçlerce füze fırlatıldığı iddia edildi.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin şehrin kritik altyapı tesislerini füzeyle vurduğunu öne sürdü.

Saldırı nedeniyle şehrin bazı kısımlarının elektriksiz kaldığını bildiren Sadoviy, Lviv sakinlerine "sığınaklarda kalma" çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

Hazar Denizi, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus uçakları, Hazar Denizi bölgesinden Ukrayna'ya füze fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus uçakları, Hazar Denizi bölgesinden Ukrayna'ya füze fırlattı - Son Dakika
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