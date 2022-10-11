Genelkurmay Başkanlığının bir diğer açıklamasında da Rus güçlerinin, Ukrayna'da saldırılarda kullandığı İran üretimi Şahid kamikaze İHA'ların Belarus'tan havalandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Hazar Denizi, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna: Rus uçakları, Hazar Denizi bölgesinden Ukrayna'ya füze fırlattı - Son Dakika

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