Ukrayna: Rus uçakları Mariupol'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı - Son Dakika
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Ukrayna: Rus uçakları Mariupol'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı

16.03.2022 20:56
Ukrayna: Rus uçakları Mariupol'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı

Rus uçaklarının Ukrayna'nın Mariupol şehrinde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığı bildirildi.

Rus uçaklarının Ukrayna'nın Mariupol şehrinde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığı bildirildi.

Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, Rus uçaklarının yüzlerce sivilin saklandığı Mariupol Dram Tiyatrosu'na bombardıman yaptığı kaydedilirken, saldırıda ölenlerin sayısının henüz tespit edilemediği vurgulandı.

Açıklamada, "Uçak, yüzlerce Mariupollu sivilin saklandığı binaya bomba attı. Şehirde yerleşim bölgelerinin bombardımanı devam ettiği için bu korkunç ve insanlık dışı eylemin sonucunu henüz değerlendirmek mümkün değil. Drama Tiyatrosu'nun orta kısmı çöktü ve enkaz, binada bulunan bomba sığınağının girişini engelledi. Mağdurlara ilişkin bilgiler belirleniyor" ifadesi kullanıldı.

Kuleba: "Bu, korkunç bir savaş suçu"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Mariupol'daki tiyatroya yaptığı saldırıyı korkunç bir savaş suçu olarak nitelendirdi.

Kuleba, "Mariupol'da bir başka korkunç savaş suçu. Yüzlerce masum sivilin saklandığı Drama Tiyatrosu'na Rusya'nın kitlesel saldırısı. Bina şimdi tamamen harap durumda. Ruslar bunun sivil bir sığınak olduğunu biliyor olmalılar. Mariupol'u kurtarın. Rus savaş suçlularını durdurun." ifadesini kullandı.

Ukrayna: Rus uçakları Mariupol'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı

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Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar 'acil' koduyla verdi Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar 'acil' koduyla verdi Son dakika haberi! Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisi, Rus uçaklarının şehirde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığını bildirdi. Son dakika haberi! Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisi, Rus uçaklarının şehirde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığını bildirdi.

Mariupol, Tiyatro, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus uçakları Mariupol'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus uçakları Mariupol'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı - Son Dakika
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