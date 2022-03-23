Ukrayna: "Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: "Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti"

23.03.2022 09:57
Ukrayna: "Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti"

Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi Yönetimi Ajansı, Rus birliklerinin önemli miktarda radyoaktif atık işleyen Merkezi Analitik Laboratuvarları'nı "yağmaladığını ve yok ettiğini" açıkladı.

Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi Yönetimi Ajansı, Rus birliklerinin önemli miktarda radyoaktif atık işleyen Merkezi Analitik Laboratuvarları'nı "yağmaladığını ve yok ettiğini" açıkladı.

Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi Yönetimi Ajansı tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Çernobil'de önemli miktarda radyoaktif atık işleyen en yeni Merkezi Analitik Laboratuvarı'nı "yağmaladığı ve yok ettiği" ifade edildi. Açıklamada, "Bugün düşmanın elinde olan laboratuvarda son derece aktif örnekler ve radyonüklid örnekleri vardı" denildi. Kurulması yaklaşık 6 milyon euroya mal olan laboratuvarın Avrupa'da başka yerde bulunmayan "değerli analitik ekipmanları" da içerdiği belirtildi.

1986'da dünyanın en kötü nükleer kazasının yaşandığı yer olan Çernobil'deki santral, faaliyette değil ancak yine de sürekli kontrol gerektiriyor. Eski nükleer bölge büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, Ukrayna parlamentosu uydu görüntülerinden alınan görüntülerden yola çıkarak santral çevresinde orman yangınlarının çıktığını ifade etmişti.

(İHA)

Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti
Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti
Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti
Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti
Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti
Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

YORUMLAR
500
Ukrayna: 'Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti' Ukrayna: 'Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti' Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu

Facebook, Çernobil, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti' - Son Dakika


Son Dakika
09:44 Yıllar önce Avrupa'da ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın o halini görenler tanıyamadı!
09:37 Amasya'da 17 kişinin yaralandığı kazada minibüs tarım işçilerini taşıyordu!
09:30 Son dakika! Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
09:00 Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:54 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve İzmir dahil 22 ilde turuncu ve sarı kodlu uyarı
08:52 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:46 Iğdır'da "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı
08:33 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
08:12 Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 10:03:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna: "Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement