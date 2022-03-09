Ukrayna: "Rusya 12 bin asker kaybetti" - Son Dakika
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Ukrayna: "Rusya 12 bin asker kaybetti"

09.03.2022 23:45
Ukrayna: "Rusya 12 bin asker kaybetti"

Ukrayna, Rus ordusunun 24 Şubat'ta başladığı saldırılarda bugüne kadar 12 bin askerini kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna, Rus ordusunun 24 Şubat'ta başladığı saldırılarda bugüne kadar 12 bin askerini kaybettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırılarda can kayıpları artmaya devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat-9 Mart tarihleri arasında Rusya'nın 12 bin asker, 120 top atış sistemi, 81 helikopter, 482 zırhlı araç, 317 tank, 3 gemi, 28 hava savunma sistemi, 7 insansız hava aracı, 60 yakıt tankeri ve 49 uçak kaybettiği aktarıldı.

(Bekir Keskin/İHA)

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Ukrayna, Asker, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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