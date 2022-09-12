Ukrayna: Rusya altyapı tesislerini vuruyor - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya altyapı tesislerini vuruyor

12.09.2022 11:03
Ukrayna: Rusya altyapı tesislerini vuruyor

Ukrayna'nın karşı taarruzu Rus güçlerini Harkiv bölgesindeki birçok yerleşim yerinden çıkardı.

Ukrayna'nın karşı taarruzu Rus güçlerini Harkiv bölgesindeki birçok yerleşim yerinden çıkardı. Ancak Rusların sivil altyapı tesislerini vurarak misilleme yaptığı bildiriliyor.Ukrayna, hafta sonunda birliklerinin Harkiv bölgesinden Rusya'yı püskürtmesine misilleme olarak Rusya'yı sivil altyapı tesislerine saldırmakla suçladı.

Ukraynalı yetkililer misillemenin Harkiv'deki su tesisleri ve elektrik santralini hedef aldığını açıkladı.

Ukrayna ordusu ilerliyor

Öte yandan Kiev, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusundaki ilerleyişinin sürdüğünü açıkladı. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı Pazartesi günü yayınladığı durum raporunda Harkiv ve Donetsk'te toprakların Ruslardan geri alınmaya devam edildiğini ve toplamda 20'den fazla yerleşim yerinin yeniden ele geçirildiğini açıkladı.

Ukrayna'nın karşı saldırılarının baskısı altında, Rusya Savunma Bakanlığı bazı birliklerinin Harkiv bölgesinden geri çekildiğini duyurdu. Geri çekilmenin resmi gerekçesi olarak birimlerin stratejik olarak "yeniden gruplandırılması" gösterildi.

Zelenskiy İzyum'un ele geçirildiğini açıkladı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy akşam saatlerinde stratejik açıdan önemli olan İzyum kentinin ele geçirildiğini duyurdu. Harkiv'in 140 kilometre güneydoğusundaki küçük kentte Ukraynalı askerlerin ulusal bayrağı göndere çektiği videolar yayınlandı.

Zelenskiy Pazar günü geç saatlerde Twitter'da "Askeri tesis yok, amaç insanları ısı ve ışıktan mahrum bırakmak" dedi.

Moskova, birliklerinin kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığını reddediyor.

Zelenskiy, Ukrayna'nın kuzeydoğudaki saldırısını altı aydır devam eden savaşta potansiyel bir atılım olarak nitelendirdi ve kış aylarında Kiev'in daha güçlü silahların teslim edilmesiyle daha fazla toprak kazanımı elde edebileceğini kaydetti.

Mart ayında Kiev'in dış mahallelerinden püskürtülmesinden bu yana Rus birlikleri en kötü yenilgiyi aldı. Rus askerleri İzyum şehrinden geri çekilirken geride mühimmat ve teçhizat bıraktı.

Ukrayna'nın baş komutanı General Valeriy Zaluzhnyi silahlı kuvvetlerin 3 bin kilometrekareden fazla bir alanın kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini açıkladı.

Ukrayna'nın kazanımları Zelenskiy için siyasi açıdan önemli zira Avrupa'yı teçhizat ve finansal yardım için Ukrayna'nın arkasında bir arada tutmaya çalışıyor. Avrupa'yı ise Rus gazı tedarikinin kesilmesinin ardından zor bir kış bekliyor.

AFP, dpa, Reuters/ SSB, TY

YORUMLAR
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İngiltere istihbarat raporu: Rusya muhtemelen Harkiv bölgesinin tamamından çekilme emri verdi İngiltere istihbarat raporu: Rusya muhtemelen Harkiv bölgesinin tamamından çekilme emri verdi Rusya: Ukrayna ordusu Harkiv ve Mıkolayiv'de 4 binden fazla asker kaybetti Rusya: Ukrayna ordusu Harkiv ve Mıkolayiv'de 4 binden fazla asker kaybetti
Kaynak: Deutsche Welle

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya altyapı tesislerini vuruyor - Son Dakika

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