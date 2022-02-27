Ukrayna-Rusya arasındaki müzakereler birkaç saat sonra başlayabilir - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya arasındaki müzakereler birkaç saat sonra başlayabilir

27.02.2022 20:47
Ukrayna-Rusya arasındaki müzakereler birkaç saat sonra başlayabilir

Ukrayna-Rusya arasında Belarus-Ukrayna sınırında yapılacak olan müzakerelerin daha önce belirlenen konumun güvenliği ve ulaşım zorluğuna bağlı nedenlerden dolayı iptal edildiği ve müzakerelerin birkaç saat içinde başlayabileceği ifade edildi.

Ukrayna- Rusya arasında Belarus-Ukrayna sınırında yapılacak olan müzakerelerin daha önce belirlenen konumun güvenliği ve ulaşım zorluğuna bağlı nedenlerden dolayı iptal edildiği ve müzakerelerin birkaç saat içinde başlayabileceği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Anayasa Mahkemesi Temsilcisi Fedor Vanislavskiy Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce buluşma yeri olarak belirlenen konuma ulaşımın tahmin edilenden daha zor olmasından ve güvenliğe bağlı bazı sebeplerden dolayı iptal edildiğini, buna bağlı olarak görüşmelerin birkaç saate başlayabileceğini ifade etti.

Vanislavskiy, "Güvenliğe bağlı sebeplerden dolayı daha önce belirlenen istikamet noktası değiştirildi. Görüşmelerin birkaç saate başlayabileceğini düşünüyorum. Delegelerimizin maksimum güvenliğini sağlamak amacıyla, can güvenlikleri için herhangi bir risk olmayan noktaya doğru hareket ettiler" dedi.

RUSYA VE UKRAYNA MÜZAKERE İÇİN ANLAŞMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy'nin telefonda görüştüğü ifade edilmiş, "Ukraynalı delegenin Rus delegelerle herhangi bir ön koşul olmadan Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat Nehri yakınında görüşmeye karar verdiler. Lukaşenko, Ukraynalı delegelerin seyahati boyunca, görüşmeler esnasında ve delegelerin dönüşüne kadar uçakların, helikopterlerin, roketlerin Belarus topraklarında oldukları yerde kalacaklarına dair sorumluluk aldı" denilmişti.

Bekir Keskin

KİEV (İHA) - Ukrayna-Rusya arasında Belarus-Ukrayna sınırında yapılacak olan müzakerelerin daha önce belirlenen konumun güvenliği ve ulaşım zorluğuna bağlı nedenlerden dolayı iptal edildiği ve müzakerelerin birkaç saat içinde başlayabileceği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Anayasa Mahkemesi Temsilcisi Fedor Vanislavskiy Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce buluşma yeri olarak belirlenen konuma ulaşımın tahmin edilenden daha zor olmasından ve güvenliğe bağlı bazı sebeplerden dolayı iptal edildiğini, buna bağlı olarak görüşmelerin birkaç saate başlayabileceğini ifade etti.

Vanislavskiy, "Güvenliğe bağlı sebeplerden dolayı daha önce belirlenen istikamet noktası değiştirildi. Görüşmelerin birkaç saate başlayabileceğini düşünüyorum. Delegelerimizin maksimum güvenliğini sağlamak amacıyla, can güvenlikleri için herhangi bir risk olmayan noktaya doğru hareket ettiler" dedi.

RUSYA VE UKRAYNA MÜZAKERE İÇİN ANLAŞMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy'nin telefonda görüştüğü ifade edilmiş, "Ukraynalı delegenin Rus delegelerle herhangi bir ön koşul olmadan Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat Nehri yakınında görüşmeye karar verdiler. Lukaşenko, Ukraynalı delegelerin seyahati boyunca, görüşmeler esnasında ve delegelerin dönüşüne kadar uçakların, helikopterlerin, roketlerin Belarus topraklarında oldukları yerde kalacaklarına dair sorumluluk aldı" denilmişti

(Bekir Keskin/İHA)

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Anayasa Mahkemesi, Ukrayna, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna-Rusya arasındaki müzakereler birkaç saat sonra başlayabilir - Son Dakika


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