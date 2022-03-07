Ukrayna: Rusya, Belarus sınırından füze saldırılarına devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya, Belarus sınırından füze saldırılarına devam ediyor

07.03.2022 12:33
Ukrayna: Rusya, Belarus sınırından füze saldırılarına devam ediyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Belarus sınırından füze saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Belarus sınırından füze saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna halkının Rusya'ya karşı kahramanca direnişinin 12'inci gününde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rus güçlerinin gece yarısından bu yana Ukrayna yerleşim birimlerine roket, bomba ve topçu saldırıları yaptığı vurgulanarak "İşgalciler, Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlemek için Belarus'un hava sahasını kullanmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna ordusunun, Rus askerlerinin ilerleyişini durdurmak için her yönde savunma operasyonları yürüttüğü aktarılan açıklamada, Rus güçlerinin karada ağır kayıplar vermeye devam ettiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bir diğer açıklamaya göre, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 11 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra 46 uçak, 68 helikopter, 290 tank, 999 zırhlı araç, 117 topçu sistemi, 454 araç, 60 yakıt tankı ve 7 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

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Ukrayna, Belarus, Rusya, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya, Belarus sınırından füze saldırılarına devam ediyor - Son Dakika


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