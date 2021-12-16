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Ukrayna: Rusya bizi NATO üyeliğine itiyor - Son Dakika

Ukrayna: Rusya bizi NATO üyeliğine itiyor

16.12.2021 13:53
Ukrayna: Rusya bizi NATO üyeliğine itiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini hissediyorum.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, " Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini hissediyorum. Benim görüşüm bu. Rusya, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için yolu açıyor." dedi.

Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'deki NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Şu anda Kırım'da, Karadeniz'de ve Azak Denizi'nde yaşananların Rusya'nın hibrit savaş unsurlarının bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, Stoltenberg ile Rusya'dan yönelen tehdit ile Ukrayna'nın çeşitli tatbikatlar ve misyonlara katılımı konularını ele aldıklarını aktardı.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın NATO'nun güvenilir bir ortağı olduğunu ve bölgede, özellikle Karadeniz'de iş birliğimizi güçlendirmekten ve derinleştirmekten mutluluk duyduğumuzu vurgulamak isterim." dedi.

Ukrayna'nın Afganistan örneğinde olduğu gibi NATO operasyonlarına katılması ancak halen üye olmamasıyla ilgili soru üzerine Zelenskiy, Ukrayna'nın son yıllarda kendisini NATO'nun parçası olarak gördüğünü, özellikle Kırım'ın ilhak edildiği 2014'ten bu yana ülkelerinin NATO üyesi olmasını isteyen Ukraynalıların sayısının arttığını dile getirdi.

Zelenskiy, "Bildiğiniz gibi, NATO'da 30 müttefikin tümü Ukrayna'nın üyeliğini desteklemiyor. Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini hissediyorum. Benim görüşüm bu. Rusya, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için yolu açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, NATO üyeliği için reformlara odaklanmalı

Stoltenberg de "Ukrayna'nın NATO üyesi olma çabalarını desteklemeye devam ediyoruz. 30 NATO müttefiki, Ukrayna'nın ne zaman üye olmaya hazır olduğuna karar verecek. Şimdi önemli olan, Ukrayna'nın NATO standartlarını karşılaması için reformlara odaklanmamız. Zelenskiy'nin bu konudaki güçlü bağlılığını memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin tehdit içermediğini, savunmaya yönelik bir iş birliği olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Buradaki saldırgan Rusya'dır. 2014'te Kırım'ı yasa dışı şekilde ilhak ederek Ukrayna'ya karşı askeri güç kullanan Rusya'dır." dedi.

NATO müttefiklerinin Rusya ile görüşmeye hazır olduğunun altını çizen Stoltenberg, " Moskova'ya NATO-Rusya Konseyi'ne dönmesi için davetimizi yineliyoruz. Çünkü gerilim yüksek olduğunda diyalog daha da önemlidir. Aynı zamanda NATO (Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağına karşı) teyakkuzda kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Karadeniz, Ukrayna, Kırım, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya bizi NATO üyeliğine itiyor - Son Dakika


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