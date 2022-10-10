Ukrayna: Rusya, bu sabah 75 füze fırlattı, 41'i etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya, bu sabah 75 füze fırlattı, 41'i etkisiz hale getirildi

10.10.2022 11:48
Ukrayna: Rusya, bu sabah 75 füze fırlattı, 41'i etkisiz hale getirildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Rus güçlerinin bu sabah ülkesine 75 füze fırlattığını ve bunlardan 41'ini imha ettiklerini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Rus güçlerinin bu sabah ülkesine 75 füze fırlattığını ve bunlardan 41'ini imha ettiklerini duyurdu.

Zalujniy, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları düzenlediğini, saldırılarda füze ve insansız hava araçlarını kullandığını belirtti.

Zalujniy, "Rusya, bu sabah 75 füze fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisini verdi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya, bu sabah 75 füze fırlattı, 41'i etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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