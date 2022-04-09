Ukrayna, Rusya'dan ithalatı yasakladı - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'dan ithalatı yasakladı

09.04.2022 22:25
Ukrayna, Rusya'dan ithalatı yasakladı

Ukrayna hükümeti, Rusya Federasyonu'ndan mal ithalatını yasakladı.

Ukrayna hükümeti, Rusya Federasyonu'ndan mal ithalatını yasakladı.

Ukrayna'da Bakanlar Kurulu Temsilcisi Taras Melniçuk, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları duyurdu.

Melniçuk, Bakanlar Kurulu'nun, Rusya'dan mal ithalatını yasakladığını söyledi.

Tarım Lojistik Koordinasyon Kurulması kararı verildiğini aktaran Melniçuk, yerinden edilmiş Ukrayna vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini korumak için bir çalışma grubu kurulacağını ifade etti.

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Rusya Federasyonu, Ukrayna, Kabine, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rusya'dan ithalatı yasakladı - Son Dakika


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