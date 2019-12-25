Ukrayna, Rusya'dan Kırım'a gelen yolcu treniyle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusya'dan Kırım'a gelen yolcu treniyle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika Dünya

Ukrayna, Rusya'dan Kırım'a gelen yolcu treniyle ilgili soruşturma başlattı

6 saat önce

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın St.Petersburg kentinden hareketle Kırım'ın Akyar (Sivastopol) şehrine gelen bir yolcu treni ile ilgili soruşturma başlattı

Ukrayna, Rusya'dan Kırım'a gelen yolcu treniyle ilgili soruşturma başlattı, System.String[]

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı Rus anakarasına bağlayan demiryolu köprüsünün kullanılması üzerine Ukrayna'da soruşturma açıldı.


Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın St. Petersburg kentinden hareketle Kırım'ın Akyar (Sivastopol) şehrine gelen bir yolcu treni ile ilgili soruşturma başlattı.

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Petersburg, Ukrayna, Kırım, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:55 
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