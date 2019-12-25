Ukrayna, Rusya'dan Kırım'a gelen yolcu treniyle ilgili soruşturma başlattı

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı Rus anakarasına bağlayan demiryolu köprüsünün kullanılması üzerine Ukrayna'da soruşturma açıldı.



Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın St. Petersburg kentinden hareketle Kırım'ın Akyar (Sivastopol) şehrine gelen bir yolcu treni ile ilgili soruşturma başlattı.